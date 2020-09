TS – L’agente di Candreva cerca soluzioni per il futuro: le ultime

Così come Kwawdo Asamoah, anche Antonio Candreva sta valutando il suo futuro in questa sessione di mercato. Con l’arrivo di Hakimi, il probabile acquisto di Matteo Darmian e Danilo D’Ambrosio, l’esterno potrebbe non trovare spazio. Per questo motivo potrebbe essere sulla lista dei partenti e starebbe già trovando una soluzione per il suo futuro.

Come riporta Tuttosport, infatti, l’agente di Antonio Candreva è alla ricerca di alcune soluzioni che potrebbero piacere al suo assistito per lasciare l’Inter.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<