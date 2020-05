Mercato – Cavani e Zapata, via al domino di attaccanti: protagoniste Inter e Atletico Madrid

Il calciomercato è alle porte e secondo quanto ricostruisce Sportmediaset, è pronto un vero e proprio domino di attaccanti che potrebbe partire con l’arrivo di Edinson Cavani all’Inter. L’ex centravanti del Napoli è appetito anche dall’Atletico Madrid, ma il club di Simeone, nel caso in cui il Matador scegliesse l’Italia è pronto a virare su Duvan Zapata, che Percassi valuta non meno di 60 milioni.

Negli scorsi mesi l’attaccante colombiano, tra i protagonisti dell’Atalanta, era entrato in orbita Inter, qualora non fosse arrivato Romelu Lukaku. Anche la Juventus monitora la situazione, vista la probabile cessione di Gonzalo Higuain, mentre l’Atletico Madrid lo vede come erede di Diego Costa. Per Zapata in questa stagione 11 gol in 15 partite di campionato e una rete in 4 gare di Champions.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!