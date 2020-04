Mercato – Costoso sì, incedibile no: il Barcellona detta le condizioni per Arthur

Per finanziare i propri piani d’espansione con tanti grandi nomi che circolano per il mercato in entrata, il Barcellona ha inevitabilmente bisogno di cessioni importanti e la lista dei possibili partenti comprende tanti nomi interessanti. Tra questi, secondo quanto riferisce la stampa catalana, non rientrerebbe, almeno pienamente, quello del brasiliano Arthur, classe ’96 pagato 31 milioni per strapparlo al Gremio due anni fa. Il prossimo però sarà un mercato imprevedibile e quindi occhio a quello che può succedere.

Quello di Arthur infatti è il nome preferito dall’Inter nell’ambito di una possibile trattativa per Lautaro Martinez che dopo giorni di pressing estenuante da parte dei quotidiani catalani sembra sgonfiarsi. Ma nelle ultime ore ha cominciato a circolare con forza anche la voce di un interessamento da parte della Juventus, che da diverse sessioni sta lavorando all’apertura di un canale di mercato con i blaugrana.

Che cosa ne pensa però il Barça? Nonostante la stagione travagliata, anche con qualche problema extra-campo, la dirigenza blaugrana vorrebbe trattenere Arthur. Ma nessuno, soprattutto in questo momento, è incedibile. Secondo Sport.es dunque, un’offerta da almeno 60 milioni di euro convincerebbe il Barcellona a cedere il centrocampista brasiliano. Tanti soldi, una valutazione difficile da raggiungere. Ma anche un primo segnale di apertura, rispetto alle voci degli ultimi giorni.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!