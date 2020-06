Mercato – Coutinho rompe gli indugi e sceglie la propria destinazione?

Mercato che ormai sta per entrare nella fase più calda, con vari campioni che potrebbero cambiare casacca. Su tutti Philippe Coutinho, che potrebbe ripartire dall’Inghilterra. L’asso brasiliano, dopo un esplosione che aveva portato il Barcellona ad acquistarlo per 160 milioni di euro, ha vissuto un’involuzione molto evidente che dura da un paio di stagioni. L’ex gioiellino nerazzurro cerca ora una nuova squadra dove potersi rilanciare e tornare ad essere un fenomeno in grado di spaccare le partite.

Il futuro del ragazzo era un rebus, con Chelsea, Arsenal, Barcellona (ancora proprietaria del cartellino) e Inter interessate a dargli un’occasione. Stando a quanto riportato da ESPN però, la volontà di Coutinho sarebbe ben chiara: tornare al Liverpool, club dove aveva toccato l’apice sotto la guida di Jurgen Klopp. E pare addirittura che il calciatore abbia chiesto espressamente allo stesso tecnico di metterci del suo per convincere la dirigenza a riportarlo ai Reds. Il brasiliano sarebbe disposto ad accettare una grossa riduzione del proprio ingaggio pur di mandare in porto l’affare e di poter tornare alla corte dell’allenatore tedesco.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!