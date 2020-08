Mercato – Dalla Spagna Aguilar tuona: “Clausola altissima, ma Messi vuole liberarsi subito”

A Barcellona sono ore incandescenti, e non solo per la calda estate: Messi sembra essere sempre più lontano dal club blaugrana e anche il noto giornalista spagnolo Francesc Aguilar ha confermato gli ultimi sviluppi. Su Twitter per prima cosa ha confermato le prime indiscrezioni di Marcelo Bechler, il giornalista brasiliano che ha lanciato la notizia ieri e che aveva anticipato tutti su Neymar al Paris Saint-Germain, per poi fornire ulteriori dettagli che fanno ben sperare Manchester City e Inter.

“Comincio a preoccuparmi. Non è affatto fuorviante: la sua notizia che Lionel Messi abbia voglia di lasciare il club ora. Non so se l’ha comunicato alla società, ma Leo è molto “commosso”, ma tantissimo. Pericolo.”

“Sarebbe interessante sapere se Ronald Koeman ritiene essenziale avere Lionel Messi nel suo progetto oppure no. L’eroe di Wembley è chiaro che non vuole essere il ponte di nessuno, se firma per il Barça farà di tutto.”

“L’altra domanda importante sulla possibilità che Lionel Messi lasci il Barça è dove può andare. La sua clausola da 700 milioni è proibitiva per chiunque. Dovrebbero aspettare la fine della prossima stagione. Ma Leo non vuole aspettare.”

“A priori sembrerebbe che il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe una buona destinazione a livello calcistico. In Italia l’Inter farebbe cose folli per lui. Manchester United e Chelsea hanno soldi e un progetto. Non è una decisione facile, anche se il calcio conterebbe più dei soldi.”

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi