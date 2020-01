Mercato – Di Marzio: “Ore decisive per tre operazioni in casa Inter legate alla Premier League”

La coperta, soprattutto quando ci sono degli infortunati, in casa Inter è corta e Conte ha bisogno di rinforzi per poter continuare a puntare in alto. Sono giorni e ore intense per quanto riguarda il mercato e, come riporta Gianluca Di Marzio, nel corso di Sky Calcio Show, il club nerazzurro è vicino all’acquisizione di Ashley Young, centrocampista del Manchester United, che ha aperto alla cessione in questa sessione di mercato invernale. Le parti lavorano per trovare una soluzione sul costo del cartellino che l’Inter deve corrispondere agli inglesi.

Per quanto riguarda Oliver Giroud, tra l’Inter e il Chelsea balla ancora un milioni di euro, ma l’attaccante conta di arrivare in Italia quanto prima, cosa che ha ribadito anche a Conte telefonicamente. Anche il Napoli e il Lione hanno provato a prenderlo, ma la sua priorità è l’Inter e aspetta fiducioso la chiusura della trattativa.

Per Eriksen, invece, si attendono novità dal suo agente dopo che è stata fatta l’offerta venerdì nell’incontro avuto. Se il calciatore e l’agente, dovessero dare esito positivo, allora i nerazzurri passeranno ai discorsi con il Tottenham per portarlo già in questa sessione a Milano. Il futuro di Arturo Vidal è legato alla panchina del Barcellona: se Valverde dovesse essere esonerato, allora il centrocampista resterebbe in terra blaugrana.

