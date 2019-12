Mercato – Il colpo a centrocampo passa per Federico Dimarco

L’Inter, nonostante le difficoltà degli infortuni, è riuscita a chiudere la prima parte della stagione in vetta alla classifica a pari punti con la Juventus, ma Antonio Conte non si accontenterà del ritorno degli infortunati per continuare il cammino sia in campionato che in Europa League, senza dimenticare la Coppa Italia. Il tecnico chiede rinforzi, soprattutto a centrocampo e l’esterno a sinistra. Come riporta calciomercato.com, proprio sul fronte terzini, un futuro lontano dall’Inter potrebbe averlo Federico Dimarco per permettergli di giocare con continuità.

Tutto questo per poter arrivare a Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese. La pista si era raffreddata per la distanza tra le parti sul cartellino, ma potrebbe riaprirsi, anche se l’Inter ha virato su Kulusevski e, anche se nella trattativa con Parma e Atalanta non è stato ancora inserito Dimarco, questo non vuol dire che non possa essere una carta da giocare per portare lo svedese a Milano.

