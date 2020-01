Commisso: “Chiesa? Vorrei delle bandiere in squadra ma se vorrà andare via potrà farlo”

Federico Chiesa è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra estiva di calciomercato: il gioiello della Fiorentina, che piace tanto a Inter e Juventus, potrebbe lasciare Firenze dopo il no di Commisso nella scorsa estate.

Proprio il presidente viola, intervistato dai microfoni di Lady Radio, è tornato a parlare del futuro del classe 1997: ”Ho già incontrato suo padre Enrico. Sono venuto qui a Firenze sette volte da quando ho comprato la Fiorentina e ci siamo visti tante volte. Ho parlato sia con Enrico che con Federico: se vorrà andare via forse potrà andare, sempre che arrivi un’offerta favorevole per la Fiorentina. Mi piacerebbe avere giocatori che possano diventare delle bandiere come Scirea, Baresi, Maldini, Collovati, Totti o Antognoni”.

