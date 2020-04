Mercato – Fumata nera a gennaio, ma l’idea non tramonta: Inter e Napoli, occhio allo scambio

In quello che si preannuncia come il mercato degli scambi, in cui probabilmente gireranno pochi soldi a causa della crisi globale, attenzione all’asse di mercato tra Inter e Napoli inaugurato con l’affare Politano a gennaio e che potrebbe dar vita anche ad altre operazioni importanti.

Ne parla in particolare il portale Calciomercato.com secondo cui già durante la scorsa finestra invernale tra le due società si è parlato anche di un possibile scambio che avrebbe coinvolto Matias Vecino e Allan. Operazione non semplice, bloccata infatti dal patron azzurro De Laurentiis che valuta il brasiliano almeno 40 milioni di euro dopo la cessione al Psg bloccata nel 2019 per qualcosa come 80 milioni. A gennaio l’affare quindi non è decollato, ma Vecino rimane tra i possibili partenti e i nerazzurri non hanno perso di vista Allan che può lasciare Napoli, anche se valuta la possibilità di volare all’estero. Un’ipotesi complicata ma che resta in piedi dunque, mentre l’attenzione dei dirigenti interisti sul centrocampo sembra rivolta più che altro a Tonali e Tolisso. Ma nell’estate degli scambi può succedere di tutto…

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!