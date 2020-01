Dall’Inghilterra – Lampard vuole Gabigol a tutti i costi già a gennaio

Le prestazioni di Gabigol in Brasile hanno fatto aprire gli occhi a moltissimi club che vogliono portarlo nella loro squadra a tutti i costi. Come riporta Express, quotidiano inglese, tra questi c’è il Chelsea di Frank Lampard. Il tecnico, ex calciatore proprio dei Blues, sta cercando di convincere il presidente del club per portarlo in Inghilterra. Sarebbe anche disposto a rinunciare a Giroud, attaccante fortemente voluto da Antonio Conte.

Gabigol è stato mostruoso nella Copa Libertadores, regalandola al Flamengo con due gol negli ultimi minuti. Lampard resta anche un appassionato di Jadon Sancho del Borussia Dortmund, ma la priorità è Gabigol e Lampard ha 150 milioni di sterline a disposizione in questo mercato di gennaio per provare a convincere l’Inter e mettere a punto alcuni colpi per migliorare la sua squadra.