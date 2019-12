Mercato – Giroud tiene viva l’ipotesi di ritorno in Francia: “Ma prima devo giocare ancora alcune partite col Chelsea”

Tra i nomi più caldi in vista della prossima finestra di mercato c’è sicuramente quello di Olivier Giroud. Bomber di grande esperienza internazionale ed in scadenza di contratto col Chelsea dove è fuori dal progetto, l’attaccante francese sta cercando una nuova sistemazione dove chiudere la stagione per volare a Euro 2020. Serve quindi una squadra importante, ma che allo stesso tempo gli garantisca il giusto spazio per mettersi in mostra e convincere Didier Deschamps a chiamarlo per la rassegna continentale.

L’Inter, a caccia di un vice Lukaku, è tra le pretendenti più accreditate anche secondo la stampa francese. L’attaccante ha mostrato un certo feeling con l’Europa League e potrebbe dare il cambio alla perfezione al centravanti belga. Ma sul tavolo Giroud ha anche molte altre proposte, tra cui quelle di Marsiglia, Bordeaux e Lione che stanno scatenando un derby di fuoco in Ligue 1.

La decisione del giocatore, comunque, è dietro l’angolo e lo fa intendere il diretto interessato in un’intervista concessa a Dauphiné Libéré: “Al momento sono un giocatore del Chelsea. Ho ancora qualche partita da giocare con questo club prima che si apra la finestra di trasferimento. Quindi ci metteremo intorno a un tavolo e prenderemo la decisione migliore per me. La Francia è una delle soluzioni”. L’Inter resta in allerta, ma nel frattempo valuta altre ipotesi come ad esempio lo scambio Politano–Llorente con il Napoli.

