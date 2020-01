Mercato – Gli agenti di Giroud a Milano per limare la trattativa: vicina la chiusura

Si sta definitivamente sbloccando il mercato dell’Inter, che sta per chiudere lo scambio con la Roma fra Politano e Spinazzola ed è guardinga sulle altre operazioni. Uno dei principali dossier fra quelli presenti sulla scrivania di Beppe Marotta riguarda Olivier Giroud, centravanti del Chelsea da diverse settimane accostato ai nerazzurri.

Stando a quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, la trattativa pare in procinto di sbloccarsi e l’entourage del giocatore in questi giorni è a Milano per definire gli ultimi dettagli. Bisognerà solo sistemare gli ultimi tasselli, poi il francese potrà prendere l’aereo per sbarcare sotto l’ombra della Madonnina e svolgere le visite mediche, prima di mettersi completamente a disposizione di Antonio Conte.

