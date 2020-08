Mercato – I bookmakers dicono Manchester City per Messi, ma l’Inter è in agguato

L’Inghilterra è da sempre terra di scommettitori e i bookmakers hanno emesso le quote anche sul possibile trasferimento di Leo Messi. Secondo gli inglesi l’opzione più probabile è ancora la permanenza dell’argentino a Barcellona, ma se dovesse lasciare i Blaugrana le due opzioni più quotate sono quelle del Manchester City e dell’Inter.

Mai come quest’anno le quote che vedono Messi lontano dall’unico club in cui ha militato in carriera sono sempre più basse: il richiamo di Guardiola potrebbe spingere Messi a Manchester, mentre la casa appena comparata a Milano potrebbe far prevalere l’Inter.

Il Paris Saint-Germain è la terza possibilità secondo i bookmakers, mentre altre destinazioni sono praticamente impossibili: Bayer Monaco e Juventus su tutte non rientrano nei piani dell’argentino. All’ultimo posto milita anche il Real Madrid: dopo Figo, è francamente inimmaginabile un tradimento così crudele di Messi al Barcellona.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi