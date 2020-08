Mercato – Il Barcellona pensa a Dembélé, Lautaro finalmente al sicuro?

Il Barcellona molla la presa su Lautaro Martinez? In attesa che il mistero intorno al futuro di Leo Messi si diradi, il club blaugrana potrebbe aver rivisto al ribasso le proprie pretese per il dopo Suarez, vista anche la situazione economica non proprio esaltante.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero stati contatti tra Henrik Larsson, vice di Ronald Koeman, fresco neo allenatore del Barca, e Moussa Dembélé, grande protagonista nel sorprendente cammino europeo del Lione.

Certo è che i catalani affonderanno il colpo per l’attaccante francese, è probabile che lascino sfumare il sogno Lautaro Martinez, che resterebbe quindi sicuramente in nerazzurro anche per la prossima stagione, allontanando finalmente del tutto le voci di mercato.

