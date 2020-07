Mercato – Il futuro di Perisic potrebbe essere lontano dal Bayern Monaco, Premier League alla finestra

La stagione di Ivan Perisic è stata sicuramente all’altezza delle aspettative al Bayern Monaco con 4 gol e 6 assist in 22 partite di Bundesliga, ma con l’arrivo di Leroy Sanè i bavaresi potrebbero non riscattare il croato dall’Inter.

Come riporta Fussballtransfers.com infatti Perisic potrebbe tornare all’Inter ad agosto nonostante il suo spazio a Milano sia praticamente chiuso visto la non adattabilità al modulo di Conte e così si vocifera già di un altro suo trasferimento, questa volta probabilmente a titolo definitivo. I club più interessati all’ala croata sono quelli di Premier League con Manchester United, Tottenham e Everton in pole position.

Il Bayern Monaco ha lasciato scadere la clausola di riscatto da 20 milioni, pronti a richiedere uno sconto all’Inter; se i nerazzurri non accetteranno, il futuro di Perisic potrebbe essere in Inghilterra per una cifra vicina alle richieste di Marotta.

