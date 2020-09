Mercato – Il Genoa a caccia di rinforzi in difesa, spunta un veterano dell’Inter?

Il Genoa sta cercando rinforzi di qualità e di esperienza per la propria rosa per assicurarsi nella prossima stagione una salvezza meno sofferta. Negli ultimi due anni infatti, il grifone si è salvato per il rotto della cuffia e Preziosi sembra aver intenzione di costruire una squadra più competitiva in questa finestra di mercato.

Ecco perché, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Genoa starebbe cercando di mettere sotto contratto anche giocatori finiti ai margini in club importanti come Juan Jesus e Andrea Ranocchia.

Per l’ex capitano nerazzurro, ormai più uomo spogliatoio che reale pedina importante nello scacchiere di Antonio Conte, i rossoblu fanno sul serio, tanto da aver presentato un’offerta ufficiale all‘Inter. In attesa di una risposta, Preziosi ha messo in stand by il discorso Juan Jesus, altro ex nerazzurro, con la Roma, preferendogli l’ex azzurro.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<