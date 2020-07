Mercato – Il Manchester United fa sul serio per Skriniar, l’Inter non esclude la cessione

Milan Skriniar non è più incedibile: nel modulo di Conte il difensore slovacco potrebbe essere sacrificato e così le voci di mercato cominciano a prendere corpo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com sarebbe il Manchester United il club più vicino al difensore nonostante non siano ancora arrivate offerte ufficiali in Via della Liberazione.

Sfruttando anche la possibile trattativa che riguarda Alexis Sanchez i Red Devils stanno provando a forzare il trasferimento: Marotta l’anno scorso ha rifiutato 65 milioni dal Manchester City, ma nel prossimo mercato potrebbe accettare anche una cifra leggermente inferiore. Con i soldi che la qualificazione alla Champions League garantisce al Manchester United l’affare potrebbe diventare sempre più concreto.

Antonio Conte ha espresso parere favorevole soprattutto se in cambio Sanchez venisse riscattato; dopo Lukaku e Young un’altra asse di mercato Milano-Manchester potrebbe accendersi nelle prossime settimane.

