Mercato – Il Napoli offre il rinnovo a Mertens, distanza sui bonus: ecco le cifre

Nelle scorse settimane il nome di Dries Mertens è più volte finito nella lista dei possibili obiettivi low-cost per il mercato dell’Inter. Il centravanti belga, infatti, è in scadenza di contratto con il Napoli, e la trattativa con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo è tutt’altro che semplice. Fino a pochi mesi fa il giocatore pareva in partenza, ma nelle ultime ore le parti hanno ripreso a parlarsi per cercare di prolungare l’esperienza con il talento che punta ad essere il miglior marcatore di sempre della storia partenopea.

Stando a quanto riportato su Gianlucadimarzio.com, il Napoli avrebbe offerto al giocatore un biennale da quattro milioni di euro a stagione più bonus. È su quest’ultimo aspetto che manca ancora l’accordo, dato che Mertens li vorrebbe cifre decisamente più corpose rispetto a quelle offerte dalla sua dirigenza.

In ogni caso, però, c’è sempre viva l’offerta del Borussia Dortmund, fattasi già avanti e disposta a portare il giocatore in Germania già a gennaio.

