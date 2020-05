Nuovi nomi per il mercato dei nerazzurri

In attesa di risolvere le situazioni di mercato di Mauro Icardi e, soprattutto, quella di Lautaro Martinez per il quale l’Inter ha fissato una deadline per la trattativa con il Barcellona entro la fine di giugno, la società nerazzurra sembra esser vicina alla conclusione di un’importante trattativa in attacco in vista della prossima stagione.

Infatti, sembrerebbe che Dries Mertens sia vicinissimo alla firma con il club nerazzurro.

Come riportato da Telelombardia, la società nerazzurra, pare abbia trovato l’accordo con l’entourage del belga attaccante del Napoli, Dries Mertens, che potrebbe accasarsi al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile, a parametro zero già dalla prossima estate.

L’affare pare sia in via di chiusura. Il Napoli sperava di trattenere il belga per qualche altra stagione, ma l’attaccante si è ritrovato sulla lista degli acquisti dei maggiori club di Serie A. Tra questi la Juventus, il Milan e la Roma. A convincerlo, però, è stata l’offerta da 5 milioni di euro più bonus del club nerazzurro e di Beppe Marotta.

Dunque, nel caso in cui non dovessero arrivare ulteriori colpi di scena (si sussurra di un interesse di qualche club estero come il Chelsea), sarà lui il primo colpo in entrata in attacco per Beppe Marotta.

Tra l’altro, Dries Mertens, pare abbia chiesto al connazionale belga, attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, di dargli alcuni consigli per iniziare a trovare casa in quel di Milano. Tutte queste voci portano solo ad una soluzione: l’approdo a Milano e all’Inter di Mertens sembra essere solo una vera e propria formalità.

Un acquisto che potrebbe dare un’ulteriore spinta alla società nerazzurra in vista della prossima ripartenza del campionato.

Infatti, nonostante nell’ultimo incontro di campionato proprio contro la capolista Juventus, la Vecchia Signora abbia battuto l’Inter per 2-0 e questo abbia portato alcune importanti modifiche sulle lavagne dei bookmaker, la squadra nerazzurra resta la principale favorita, ovviamente a seguito della Vecchia Signora per la vittoria del Campionato di Serie A 2019/2020.

Ovviamente poi, oltre a lottare con determinazione per inseguire il sogno della vittoria dello Scudetto 2019/2020, la società si sta dimostrando piuttosto attiva sul mercato, dimostrando di avere già un occhio verso il prossimo campionato.

Oltre alla trattativa in corso per portare Mertens a Milano di cui abbiamo già parlato, l’Inter starebbe trattando per portare a San Siro uno dei vecchi pallini di mister Antonio Conte: Artuto Vidal.

Oltre a lui si è fatto il nome di Sandro Tonali.

Si tratta due strade percorribili, anche se con qualche avversario pronto a rilanciare per entrambi i centrocampisti, ma con un unico obiettivo: rinforzare l’Inter.

Vidal sarebbe sicuramente in grado di offrire una scorciatoia per avvicinarsi in fretta alla vetta, provare a colmare il gap con la Juve e dare al gruppo personalità, cultura della vittoria ed una leadership in più.

Per quanto riguarda Tonali, invece, si tratterebbe di un investimento a lungo termine, da fare oggi in quanto i suoi costi sono al momento ancora accessibili, anche se piuttosto elevati. Si tratterebbe sicuramente di un importante investimento su cui porre le basi per un nuovo ciclo nerazzurro, che dovrà essere lungo e ricco di successi.