Cavani all’Atletico? Da Belotti a Dembelé: tutti i nomi seguiti da Marotta per l’attacco. E Sanchez…

Mertens, Werner e… Cavani. L’Inter ora deve fare i conti anche con la volontà del Matador che, secondo quanto riportato da Tuttosport, sembra essere pronto a dire sì all’offerta dell’Atletico Madrid.

Salgono così le quotazioni di una conferma in maglia nerazzurra di Alexis Sanchez, ma la dirigenza nerazzurra è al lavoro su altri nomi. Conte da sempre è un grande estimatore di Andrea Belotti, ma strapparlo al Torino non è semplice.

Tra i pupilli del tecnico nerazzurro ci sono anche Edin Dzeko, ad un passo un’estate fa, e Federico Chiesa che potrebbe anche ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia. In lista anche Moussa Dembelé, stella 23enne del Lione e autore di 16 gol in 27 gare di Ligue 1: un profilo simile a Lautaro, su di lui c’è da registrare l’interesse di mezza Premier League che rischia però di perdere Aubameyang e Lacazette, in uscita dall’Arsenal. Profili seguiti con attenzione da Marotta.

