El Chiringuito TV – Barcellona, all-in su Lautaro. Sacrificato Suarez? Contatti con la MLS

Il Barcellona non si è ancora arreso per Lautaro Martinez. Il presidente Bartomeu ha promesso di riprovarci con l’Inter a Champions League conclusa e secondo quanto riportato da El Chiringuito TV l’assalto potrebbe esserci a breve.

Il numero 10 dell’Inter ha già un accordo con la dirigenza blaugrana, a mancare è inevitabilmente l’accordo tra i due club. Per il Barça Lautaro è l’obiettivo numero uno del mercato ma il suo futuro è strettamente legato alla partenza di Luis Suarez.

L’attaccante uruguaiano è cedibile per gli spagnoli e la sua partenza rappresenterebbe l’unico modo per arrivare al Toro. O Suarez o Lautaro, a Barcellona c’è spazio solo per uno. Questione economica e tattica, visto che l’argentino lascerebbe Milano solo per essere titolare.

Suarez ha avuto contatti con la MLS, la dirigenza blaugrana pensa che sia a fine ciclo e il suo addio si potrebbe concretizzare nelle prossime settimane.

