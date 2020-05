L’Inter non molla Lautaro. Dall’Inghilterra: “Il Barça si è rassegnato e ora punta Werner”

Di conferme sul fatto che l’Inter non sia così intenzionata a cedere Lautaro Martinez ne arrivano quotidianamente. Beppe Marotta è disponibile ad ascoltare offerte, ma non è nella posizione di dover trattare per forza la cessione del calciatore, che ad oggi non ha mai mostrato insofferenza all’idea di restare a Milano nonostante la corte del Barcellona. Barcellona che, in queste settimane, le sta tentando tutte per provare a convincere i nerazzurri a cedere l’argentino.

Secondo quanto riporta il Daily Express, però, pare che nelle ultime ore il club blaugrana stia pian piano perdendo le speranze. La trattativa con l’Inter sembra essersi ingarbugliata eccessivamente, tanto che il tabloid inglese afferma come il Barcellona stia pensando di abbandonare definitivamente la pista. A quel punto, tramontata l’ipotesi Lautaro, i catalani si fionderebbero su Timo Werner, acquistabile a cifre decisamente inferiori, pronti a fare concorrenza al Liverpool.

