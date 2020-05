L’Inter blinda Lorenzo Pirola: rinnovo fino al 2025, decisiva la ferma volontà di Conte

Dopo Sebastiano Esposito, ormai pronto a firmare al compimento dei 18 anni di età, un altro baby talento dell’Inter è in procinto di rinnovare il proprio contratto con il club. Si tratta di Lorenzo Pirola, difensore centrale classe 2002 che avrebbe stregato Antonio Conte al punto tale da spingerlo a chiedere fortemente il rinnovo alla dirigenza. È questo quanto scrive il giornalista Nicolò Schira in merito al futuro del baby talento nerazzurro.

Lorenzo Pirola pronto a rinnovare con l’Inter

Quest’anno, così come il collega d’attacco, anche Pirola ha avuto la possibilità di allenarsi con la prima squadra dell’Inter, pur senza esordire mai in competizioni ufficiali. Il suo valore tecnico, stando agli esperti, è però indiscutibile, motivo per cui è lecito pensare che lo spazio a sua disposizione arriverà sicuramente. Sarà solo questione di tempo, tempo di cui il 18enne gode in abbondanza in vista del futuro.

