L’Inter e Cancelo, “c’eravamo tanto amati”. La festa contro la Lazio, poi l’addio: il rilancio con Conte?

“C’eravamo tanto amati”. E che amore è stato quello tra Joao Cancelo e l’Inter. Una storia scoppiata con qualche mese di ritardo, il tempo di far conoscere al portoghese il campionato italiano e adattarsi agli schemi tattici di mister Spalletti. Poi la svolta, quella fascia destra conquistata e mai più lasciata. Il trionfo all’Olimpico e il ritorno in Champions League, poi l’addio e il successivo approdo alla Juventus che a molti tifosi nerazzurri ha fatto storcere il naso.

Nonostante ciò Cancelo è ancora molto amato nel mondo Inter. Ecco perché quando stamattina sui giornali sportivi il suo nome è tornato ad essere accostato ai colori nerazzurri, la notizia è stata accolta positivamente dai suoi ex tifosi: “Lautaro va via? Ce ne faremo una ragione, ma al ritorno di Cancelo diciamo di sì”.

L’ultima sua apparizione in maglia nerazzurra è quella dello storico 2-3 contro la Lazio nell’ultima giornata di campionato. Le sue ultime immagini sono quelle nello spogliatoio in festa mentre riecheggia ad alto volume Pazza Inter.

Spalletti lo ha addestrato, migliorando la sua fase difensiva e rendendolo il terzino migliore della Serie A in quella stagione. Micidiale in proiezione offensiva con le sue galoppate e il suo dribbling, potrebbe essere l’uomo giusto per il 3-5-2 di Conte. Il tempo darà le sue risposte ma i tifosi nerazzurri, al momento, non vogliono smettere di sognare questo ritorno.

