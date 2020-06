TS – Inter, Cavani si allontana: ora in pole c’è l’Atletico Madrid! Arriva il sì a Simeone

Edinson Cavani è pronto a dire sì all’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Tuttosport, c’è da registrare un’importante novità sul fronte del’attaccante uruguaiano in scadenza di contratto con il Psg: il Matador, obiettivo di mercato dell’Inter, avrebbe deciso di trasferisi in Spagna alla corte del Cholo Simeone.

La porta all’Inter non è da considerarsi totalmente chiusa ma l’ago della bilancia ora è tutto per i Colchoneros: Conte si dovrà rassegnare all’ennesimo no di Cavani, cercato già più volte nel passato. L’ex Napoli e Palermo ha voluto dare precedenza a Simeone e alla possibilità di poter vincere qualcosa nella Liga. Pronto un triennale.

