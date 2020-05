Mercato – Inter, da Vertonghen indizio chiaro. Marotta sfida un’altra italiana

Jan Vertonghen ha rifiutato tutte le offerte del Tottenham e si svincolerà a costo zero dopo il 30 giugno. L’Inter ha ben recepito i messaggi che il difensore degli Spurs ha lanciato recentemente in un’intervista a ​Play Sports Kot: “​Voglio giocare in Europa e imparare una lingua nuova. Spagna e Italia sono due opzioni, bisogna considerare anche la lunghezza del contratto che mi proporranno”.

Il classe 1987 vuole una nuova sfida e Beppe Marotta lo ha messo da tempo nel mirino: può far crescere Alessandro Bastoni, garantire ad Antonio Conte esperienza e consentire a Milan Skriniar di spostarsi a destra nella difesa a tre. Vertonghen attualmente guadagna 3,5 milioni di euro netti all’anno e la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe puntare su di lui nel caso in cui Diego Godin lascerà Milano. C’è, però, un’insidia nella corsa al belga: la Roma, che ha come priorità il riscatto di Smalling, ma tiene d’occhio la situazione dell’ex Ajax. E in Spagna ci sono Valencia e Betis Siviglia. Marotta fiuta l’accoppiata a costo zero.

