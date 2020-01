GdS – Eriksen a gennaio, si può! C’è l’apertura: l’Inter sogna il grande colpo

Christian Eriksen è sicuramente destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della finestra estiva di mercato ma il fantasista danese, in scadenza di contratto con il Tottenham, potrebbe lasciare Londra già a gennaio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sta nascendo una vera e propria asta tra le big d’Europa in vista di giugno: l’Inter è in piena corsa ma la dirigenza nerazzurra sta lavorando anche per un arrivo immediato nella finestra invernale. Il Tottenham parte da una richiesta di 20 milioni di euro e l’Inter starebbe valutando i dettagli dell’affare, contando anche sulla disponibilità del giocatore a lasciare subito gli Spurs.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!