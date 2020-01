GdS – Eriksen-Inter, il finale è già scritto. Contatti continui con il Tottenham: Marotta al lavoro sui bonus

Quella contro il Watford potrebbe essere stata l’ultima partita di Christian Eriksen con la maglia del Tottenham: il fantasista danese, partito dalla panchina, ha fatto il suo ingresso in campo a 17′ dal termine e al fischio finale è andato sotto il settore riservato ai tifosi degli Spurs per quello che è sembrato a tutti gli effetti un addio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa da domani tornerà nel vivo ma i contatti tra i due club sono sempre costanti. Il finale della trattativa sembra essere scritto, Marotta e Ausilio lavorano sui bonus da aggiungere all’offerta da 15 milioni presentata ufficialmente giovedì scorso, per avvicinarsi ai 20 richiesti ancora dagli Spurs. L’ottimismo in casa Inter è massimo.

