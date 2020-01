Sky – Eriksen-Inter, trattativa da chiudere a gennaio! C’è distanza di 10 milioni: nuova offerta nelle prossime ore

L’Inter farà di tutto pur di accontentare Conte sul mercato. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per limare la distanza con il Chelsea per portare subito a Milano Olivier Giroud ma il sogno in casa Inter si chiama Christian Eriksen.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter ha ricevuto nella giornata di ieri l’ok del giocatore: la dirigenza nerazzurra ha così avanzato la prima offerta del Tottenham da 10 milioni. Al momento è stata rifiutata visto che gli Spurs ne chiedono 20. In queste ore si preparerà una nuova offerta per strappare il sì definitivo del club inglese: va ricordato che la trattativa Eriksen-Inter al momento è vincolata alla finestra invernale di mercato. Qualora non si chiuda, i nerazzurri dovranno poi fare i conti con la concorrenza dei principali top club europei.

