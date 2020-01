GdS – Eriksen atteso per il weekend: oggi è il giorno del sì. Ultimo summit con il Tottenham

Christian Eriksen è sempre più vicino all’Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri c’è stata una conference call tra la dirigenza nerazzurra e quella del Tottenham guidata da Daniel Levy, ceo degli Spurs, che ha insistito nel voler chiedere 20 milioni di euro per la fumata bianca della trattativa.

L’Inter ci ha provato aumentando i bonus ma al momento il muro londinese non è stato abbattuto. La dirigenza nerazzurra però ha il coltello dalla parte del manico, chi rischia di più è proprio il Tottenham. Oggi è atteso un nuovo summit che potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa. Un summit che si preannuncia decisivo e che ruota attorno al peso dei bonus.

Tutto fatto invece tra Inter ed Eriksen: contratto pronto fino al 2024, con opzione per il successivo, al danese andranno 7,5 milioni di euro netti con bonus per arrivare ad 8 milioni e passa: tutti surplus legati ai risultati della squadra, scudetto compreso. I presupposti ci sono tutti per credere che oggi l’affare si chiuderà.

