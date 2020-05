Pinamonti, quale futuro? Capozucca si sbilancia: “Per me torna all’Inter”. La situazione

L’Inter riflette: quale futuro per Andrea Pinamonti? Il giovane attaccante classe 1999 ha tanto mercato, in particolar modo in Italia. La società nerazzurra, però, non è ancora così convinta all’idea di cederlo, tanto che in quel di gennaio, nella ricerca di un vice Lukaku, era stato aggiunto alla lunga lista anche il suo nome. L’Inter sa bene di poter centrare un’ottima plusvalenza da una cessione di Pinamonti, ma il suo futuro è ancora tutt’altro che deciso e nel frattempo tante squadre restano alla finestra.

Andrea Pinamonti torna all’Inter?

Nel frattempo, l’ex direttore sportivo del Genoa Stefano Capozucca si è sbilanciato in merito al suo futuro, affermando quanto segue ai microfoni di PianetaGenoa1893.net. “È cercato da molte squadre in questo momento. Come finirà la sua questione? Secondo me tornerà all’Inter e andrà da un’altra parte”. Di un interesse nei suoi confronti si era parlato riguardo Torino e Fiorentina, ma dopo due anni di Serie A e tante buone prestazioni nelle Nazionali giovanili quello di Pinamonti può diventare un profilo interessante per tante altre squadre.

“Io credo molto in lui, l’ho visto un anno a Frosinone e poi l’ho conosciuto qui. Probabilmente ha sentito la pressione del Genoa, giocare in rossoblu non è semplice. Quando sono arrivate le prime critiche ha ceduto per primo sotto il peso delle responsabilità”, ha concluso lo stesso Capozucca, provando a spiegare i motivi delle difficoltà palesate in Liguria.

