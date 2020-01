CdS – Conte non rompe il patto con Giroud: sarà lui il vice Lukaku! Trattativa ben avviata con il Chelsea

Dopo aver accantonato per qualche giorno la trattativa con il Chelsea, l’Inter ora è pronta a chiudere anche per Olivier Giroud: come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha deciso che sarà l’attaccante francese in scadenza di contratto con il Chelsea il vice-Lukaku da regalare a Conte in questa finestra invernale di mercato.

Llorente rimarrà al Napoli, Conte pur apprezzando l’attaccante spagnolo non vuole scaricare Giroud che da tempo si è promesso sposo all’Inter. Parti subito al lavoro per trovare l’intesa definitiva con il Chelsea, da cinque o sei milioni di euro. Va ricordato che Giroud è disposto a rinunciare ad un milione di euro pur di vestire subito i colori nerazzurri.

