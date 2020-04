Giroud-Inter, avanti tutta! Battuta la Lazio: Conte decisivo. Sarà lui il vice-Lukaku

Nella testa di Giroud c’è solo l’Inter: l’attaccante francese, dopo essere stato ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra nella finestra di gennaio, è pronto a ritrovare Conte dalla prossima stagione dopo la parentesi vincente condivisa al Chelsea.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro dell’attaccante francese in scadenza di contratto con i Blues sarà a Milano. Sarà infatti Giroud il vice-Lukaku in vista della prossima stagione, il campione del mondo non ha mai smesso di pensare all’Inter e il matrimonio sembra essere destinato a realizzarsi.

Sul piatto un biennale con opzione per il successivo, con un importante riduzione dell’attuale ingaggio da 8 milioni percepito a Londra. La Lazio sarà costretta ad arrendersi, decisivo il ruolo di Conte per la fumata bianca della trattativa.

