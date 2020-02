Matteo Materazzi: “Giroud all’Inter era fatta, ecco poi cosa è successo! Eriksen il colpo di gennaio”

Matteo Materazzi, fratello di Marco e noto operatore di mercato, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per svelare tutti i retroscena sul mancato arrivo di Giroud in Italia, durante la finestra invernale di mercato.

Ecco le sue parole: “Dieci giorni prima della chiusura del mercato era fatta. L’Inter è stata vicinissima. Poi c’è stato il problema di Politano e Spinazzola che ha bloccato la situazione. Quando è stato chiuso Politano a Napoli, per Giroud si è inserita la Lazio e pure il Tottenham. Lampard ha poi posto il veto”

Il colpo di gennaio: “Dico Eriksen. Per un inglese giocare in Italia non è mai facile, ma è stata un’ottima operazione”.

