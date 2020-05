Countdown Icardi, il Psg ha 7 giorni per riscattarlo: Leonardo cerca lo sconto. La posizione di Marotta

Cavani, Lautaro Martinez… e Icardi. In casa Inter sono giorni decisivi anche per cercare di chiudere il dossier dell’argentino: domenica 31 maggio scadrà il diritto di riscatto in favore del Psg per rivelare a titolo definitivo il centravanti argentino.

Il club francese è deciso a tenerlo, il ds Leonardo è rimasto soddisfatto dal suo rendimento così come Icardi sarebbe felice di rimanere a Parigi. Secondo quanto riportato da Tuttosport ora però i 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate sono diventati troppi per il Psg dopo l’emergenza coronavirus.

L’offerta di 50 milioni fissi più bonus difficilmente raggiungibili al momento non soddisfa l’Inter che rimane ferma sulla cifra stanziata ad agosto. Non è da escludere uno sconto, ma Marotta si aspetta un assegno da almeno 60 milioni più bonus semplici da ottenere.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!