Mercato – Inter, il terzino sinistro si complica: Kurzawa è ambito anche in Premier

Layvin Kurzawa sarà un nome che sentiremo spesso nella prossima sessione di mercato: il terzino del Paris Saint-Germain è in uscita dal club francese e su di lui ci sono molti top club europei, tra cui anche l’Inter.

Marotta ha messo gli occhi sul giocatore francese già da diversi mesi e i buoni rapporti con il club di Parigi potrebbero aiutare la trattativa: con i probabili addii di Biraghi e Moses e le precarie condizioni fisiche di Asamoah, Conte ha espressamente chiesto un nuovo terzino sinistro in grado di fare tutta la fascia.

Come riporta Calciomercato.com nelle ultime ore però anche il Chelsea ha mostrato interesse per il giocatore: il club londinese è pronto a buttarsi nell’asta in caso dovesse fallire l’obiettivo primario, Ben Chilwell. Quest’anno Kurzawa vanta 14 presenze e 1 gol in Ligue 1.

