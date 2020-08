Mercato – Inter, in uscita Skriniar. Nainggolan verso la permanenza al Cagliari

Una Finale di Europa League da giocare tra pochi giorni, la possibilità di tornare a sollevare un trofeo internazionale a distanza di dieci anni dall’ultima volta. L’Inter si sta preparando per questo importante appuntamento che segnerà la fine di una stagione lunghissima.

Dopo sarà tempo di bilanci e sopratutto di mercato, sia in entrata che in uscita. La dirigenza nerazzurra, stando a quanto riportato da Tuttosport avrebbe deciso di sacrificare Milan Skriniar. Il difensore slovacco che nell’ultimo periodo ha perso la titolarità, dovrebbe essere ceduto al Tottenham in cambio di Ndombélé.

Un altro nome che non dovrebbe più rientrare nei piani di Antonio Conte è quello di Radja Nainggolan. Il belga, dopo la buona stagione disputata con la maglia del Cagliari, si è presentato in ritiro con la squadra sarda. La dirigenza nerazzurra incontrerà il presidente Giulini nei prossimi giorni, per trovare un’intesa economica soddisfacente per entrambe le società.

Un altro nodo da sciogliere è quello che riguarda Ivan Perisic. Il croato, in prestito al Bayern Monaco spera di rimanere in Germania anche per la prossima stagione. L’accordo tra le due società è ancora lontano dall’essere raggiunto. In caso di mancata fumata bianca, Conte si è detto disponibile a riprendere in squadra l’ala croata.

