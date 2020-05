Tutti pazzi per Locatelli! Smentita la recompra del Milan: è ancora Inter contro Juventus

Manuel Locatelli, centrocampista azzurro del Sassuolo, è stato uno dei giovani che si è messo più in luce in questo campionato di Serie A. Dopo aver lasciato il Milan, il classe 1998 si è imposto nel centrocampo neroverde agli ordini di mister De Zerbi, attirando su di sé l’interesse di molti club importanti.

Come riportato da calciomercato.com, il Milan non ha alcun diritto di recompra sul centrocampista, Locatelli è totalmente di proprietà del Sassuolo. La Juventus lo segue da tempo, al ds bianconero Fabio Paratici piace da sempre e ora potrebbe finalmente portarlo a Torino dopo l’ottima stagione disputata in Emilia.

Ma la Vecchia Signora dovrà fare i conti con la solita concorrenza dell’Inter visto che il nome di Locatelli compare anche sulla lista della spesa di Marotta. Italiano, giovane e talentuoso: l’identikit perfetto per Conte.

