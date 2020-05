Inter o Juventus, l’ultima parola a Tonali: Barcellona sullo sfondo ma il futuro sarà in Italia. Il prezzo…

L’Inter è in piena corsa per Sandro Tonali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i nerazzurri sono da considerare in pole insieme alla Juventus con il classe 2000 chegiocherà con ogni probabilità ancora in Serie A, anche se non è da escludere a priori l’inserimento di altri top club europei.

Barcellona in primis che ha mostrato grande interesse verso il gioiello di Cellino. La grana Rakitic però sembra frenare l’affare. Sembra essersi raffreddato anche l’interesse della Roma, del Napoli, del Psg e dei due Manchester.

Marotta è pronto così nuovamente a sfidare Paratici: entrambi hanno parlato con Cellino, si prospetta un’asta tra i club anche se la scelta dipenderà da Tonali, che sceglierà la destinazione migliore dal punto di vista tecnico e tattico. La valutazione di mercato si aggira intorno ai 30-35 milioni più un giocatore da inserire come contropartita.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!