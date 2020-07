Centrocampo Inter, dal sogno Kanté al vecchio pallino Vidal: la lista della spesa di Conte

Sul mercato le attenzioni principali dell’Inter sono rivolte al reparto di centrocampo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il sogno di Conte è N’Golo Kanté: il centrocampista francese non è più considerato incedibile dal Chelsea e l’Inter ha iniziato a pensarci sul serio, visto anche l’ottimo rapporto tra il giocatore e Conte.

Il numero degli acquisti a centrocampo dipenderà anche dalle cessioni. In uscita ci sono Borja Valero, Gagliardini e Vecino. Tonali rimane nel mirino, il legame con Vidal non si è mai spezzato ed è una trattativa che l’Inter vorrà imbastire solo dopo aver definito, una volta per tutte, l’affare Lautaro.

