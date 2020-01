INDISCREZIONE PI – Scatto Inter per Kumbulla: incontro positivo, superata la concorrenza. I dettagli della trattativa

Uno sguardo al presente ma anche al futuro. La dirigenza dell’Inter è al lavoro per cercare di regalare a Conte importanti rinforzi in questa finestra invernale di mercato, in grado di aumentare sin da subito la qualità della rosa nerazzurra, ma Marotta e Ausilio vogliono porre le basi anche su quella che poi sarà la strategia in vista della prossima estate.

Su tutti c’è un nome che scalda particolarmente le fantasie dell’Inter: stiamo parlando di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona, protagonista di una prima parte di stagione di altissimo livello. Ieri il suo agente, Gianni Vitali, ha incontrato la dirigenza per fare il punto della situazione.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com, la dirigenza nerazzurra ha rinnovato l’interesse per Kumbulla e ha fatto registrare un passo importante nella trattativa. L’Inter sa che sul giocatore ci sono diversi club italiani (Napoli e Juventus su tutte) ma anche diversi club stranieri (Manchester United soprattutto) pronti a fare follie per il classe 2000 di Juric: per questo Marotta si è portato in pole per il difensore che gioca già in una difesa a 3 e non avrebbe dunque problemi a inserirsi nei meccanismi di Conte. L’affare è rimandato in estate, probabile che il Verona riesca a strappare subito Dimarco (dopo l’arrivo di Spinazzola): non sono in programma altri incontri al momento da qui ai prossimi giorni ma è certo che l’Inter ora ha in pugno Kumbulla.

