Il Barça non molla Lautaro ma l’Inter è stata chiara: niente sconti! Fissato il prezzo minimo

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez ma nemmeno l’Inter è disposta a fare sconti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha avvisato che per meno di 80 milioni di euro non ci si siede alla scrivania neanche per parlare.

Marotta ora incontrerà l’entourage del numero 10 nerazzurro per discutere dell’adeguamento di contratto magari togliendo la clausola rescissoria, formula mai piaciuta all’ad. Così da evitare spiacevoli sorprese sul mercato in vista del futuro. Il Barcellona non è completamente tagliato fuori ma servirà mettere mano al portafoglio.

