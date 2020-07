Il Barcellona rinuncia a Lautaro! L’Inter ora è pronta al rinnovo: appuntamento dopo l’Europa League

Novità importante per il calciomercato dell’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Barcellona ha fatto sapere all’Inter che allo stato attuale non ci sono le condizioni per chiudere l’affare Lautaro Martinez.

Certo, clamorosi colpi di scena non sono da escludere e una porticina va sempre tenuta aperta ma ora l’Inter sta iniziando davvero a pensare al rinnovo di contratto da proporre al suo numero 10. Appena la stagione si concluderà, la dirigenza nerazzurra si siederà al tavolo: sul piatto un ingaggio da 5,5 milioni di euro, cifra importante seppur lontana dai 10 proposti dai blaugrana.

L’Inter è decisa ora a considerare Lautaro uno degli elementi fondamentali in vista della prossima stagione, ovviamente il mancato tesoretto della cessione del Toro andrà in qualche modo colmato o rivedendo i piani di rafforzamento in alcuni settori o prevedendo altre cessioni top, come Skriniar e Brozovic.

Il cerchio è pronto così a chiudersi entro il 21 agosto. Solo un clamoroso rilancio last minute del Barcellona potrebbe cambiare le carte in tavola, l’interesse del Manchester City non sembra aver la possibilità di concretizzarsi.

L’Inter ora conta di recuperare per questo finale di stagione il giocatore che non è in una situazione psicologica semplice. Prima della ripresa Lautaro e Conte si erano anche parlati con l’argentino che aveva promesso massimo impegno a prescindere da quel che avrebbe prodotto il mercato. L’impegno non è mancato, certo. Il risultato sì, invece. Tanto che il Toro è stato scavalcato da Sanchez nelle gerarchie dell’attacco nerazzurro.

Conte però sa bene che per vincere deve recuperare il miglior Lautaro. Anche perché ad oggi Sanchez è utilizzabile solo fino al 5 agosto: Inter e Manchester United continuano a trattare, ma non hanno ancora trovato un accordo economico che consenta ai nerazzurri di disporre del cileno eventualmente anche oltre l’ottavo di finale con il Getafe.

