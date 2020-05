CdS – Lautaro-Cancelo, Inter e Barcellona al lavoro: Marotta non vuole fare sconti

Lautaro Martinez out, Werner e Cancelo in. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport è questa la strategia in mente della dirigenza nerazzurra. Per quanto riguarda l’esterno portoghese ex Inter, Cancelo verrebbe prelevato dal Barcellona, attraverso uno scambio con il Manchester City che porterebbe Semedo alla corte di Guardiola, e poi verrebbe girato all’Inter come contropartita tecnica nell’affare Lautaro.

Restano però da limare le distanze economiche: l’Inter per il Toro sembra non voler scendere sotto gli 80 milioni cash, Cancelo non può valere meno di 50, visto che il Manchester City lo ha prelevato dalla Juventus la scorsa estate valutandolo in totale 65 milioni. Il prezzo di Lautaro salirebbe a 130 milioni, ovvero 19 in più rispetto alla clausola. L’Inter non transige, Marotta vuole portare a casa un certo conguaglio.

