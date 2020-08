Mercato Inter, Lazaro con la valigia pronta: ritorno in Bundesliga in vista?

Non c’è pace per Valentino Lazaro, esterno destro che non ha mai conquistato Antonio Conte ed è subito stato girato in Premier League alla corte del Newcastle. Il calciatore austriaco, che sembrava potesse essere un’arma in più per l’Inter, difficilmente verrà trattenuto a Milano e anzi, pare proprio non avrà nemmeno il tempo di disfare la valigia.

Come svelato infatti in esclusiva da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, AlfredoPedullà.com, Lazaro piace molto in Germania, specialmente a Lipsia e Borussia Moenchengladbach. Tuttavia il Borussia al momento pare in vantaggio, pronto a soddisfare le richieste dell‘Inter, che è categorica sull’obbligo di riscatto, avendo ormai deciso di estromettere il calciatore, considerato inadatto, dal progetto. Sembra ormai certa quindi il suo addio nella ormai imminente sessione di mercato.

