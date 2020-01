TMW – Inter-Newcastle, accordo trovato per Lazaro: prestito con diritto di riscatto. Le cifre dell’affare

Potrebbe essere il Newcastle la nuova casa di Valentino Lazaro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club inglese avrebbe trovato in queste ore l’accordo con l’Inter per l’arrivo in Premier League dell’ex Hertha Berlino.

Ormai ai margini del progetto tecnico nerazzurro, Lazaro potrebbe partire per avere più spazio e visibilità. Il Newcastle ha presentato un’offerta da due milioni di euro per il prestito e venti per il diritto di riscatto, cifra che eviterebbe in estate una minusvalenza per i nerazzurri che lo hanno pagato 25 milioni la scorsa estate.

