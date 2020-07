The Sun – Inter-Manchester United, nuovo affare in vista? Piace Lingard: sfida al Milan

Se la dirigenza dell’Inter nelle prossime settimane cercherà di trovare un accordo con il Manchester United sia per il prolungamento che per la conferma di Sanchez in vista della prossima stagione, i nerazzurri potrebbero scippare ai Red Devils anche un altro giocatore.

Come riportato dal The Sun, dopo Lukaku e Sanchez nel mirino di Marotta ci è finito anche Jesse Lingard, centrocampista 27enne finito ai margini del progetto tecnico di Solskjaer. Il Manchester United è pronto a sacrificarlo sul mercato per arrivare a Jordan Sancho, sulle tracce di Lingard c’è da registrare anche l’interesse del Milan.

