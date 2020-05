Martinez o Werner? Lukaku esprime il suo voto: “Mi tengo il mio amico Lautaro”

Lautaro Martinez o Werner? La domanda è molto attuale, ma sia l’Inter che Romelu Lukaku sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda. Così come il club considera Timo solo in caso di addio del Toro, anche Big Rom gradirebbe non privarsi del suo compagno di merende. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, Lukaku avrebbe fatto sapere di preferire decisamente la permanenza di Lautaro, piuttosto che il suo addio col conseguente approdo di Werner.

Tra Lautaro e Werner Lukaku non ha dubbi

Ancorché le caratteristiche dei due si sposino a meraviglia, infatti, la scelta migliore secondo Romelu (e anche secondo Conte) è quella di proseguire il grande lavoro portato avanti in questi mesi, così da rendere la coppia Lukaku-Lautaro ancor più efficace di quanto non sia già stata. Coppia che, peraltro, ad inizio stagione non era nemmeno sicura di formarsi: Lukaku, infatti, pensava di legare maggiormente con Alexis Sanchez, col quale aveva già condiviso l’esperienza al Manchester United. Il resto è storia.

