TS – Nandez ha stregato l’Inter: piano B di Vidal a gennaio o colpo per l’estate

Qualora l’Inter non riesca a buttare giù il muro eretto dal Barcellona per Vidal, la dirigenza nerazzurra in quel momento potrebbe virare con decisione sul piano B chiamato Nahitan Nandez.

Come riportato da Tuttosport, è una pista che va monitorata con particolare attenzione soprattutto in vista dell’ultima settimana di calciomercato. Il centrocampista uruguaiano del Cagliari potrebbe arrivare in prestito, i rapporti tra i nerazzurri e i rossoblu sono buoni punti di partenza per tenersi nel taschino pure un piano B di qualità. Lo sbarco di Nandez potrebbe essere anche posticipato di qualche mese visto che è un nome che va seguito anche in vista dell’estate, soprattutto in caso di addio di Borja Valero o Vecino.

