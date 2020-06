Rebus Perisic, l’Inter spera nel riscatto. E il Bayern lo manda… in vacanza!

Domani il Bayern Monaco, laureato già campione di Germania, scenderà in campo contro il Wolfsburg nell’ultima partita di Bundesliga. La squadra bavarese scenderà in campo anche sabato 4 luglio nella finalissima di Coppa contro il Bayer Leverkusen, prima di fermarsi e riprendere poi il proprio cammino in Champions League.

Le prossime saranno settimane decisive per chiarire il futuro di Ivan Perisic. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le discussioni vanno avanti tra Inter e Bayern. Il diritto di riscatto a 20 milioni è scaduto lo scorso 31 maggio perché ritenuto troppo alto dai bavaresi, che ora potrebbe mandare in vacanza il croato creando un danno all’Inter e al giocatore.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!